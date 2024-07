Erneut Geldautomaten gesprengt - 15. Fall in diesem Jahr

Erneut haben Unbekannte Geldautomaten in Bayern gesprengt. Vermutlich vier Täter haben heute am frühen Morgen nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) im schwäbischen Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) an der Grenze zu Baden-Württemberg zwei Geldautomaten in einer Bank in die Luft gejagt. Es ist dem LKA zufolge der 15. Fall in diesem Jahr, im vergangenen Jahr waren es zur selben Zeit 10.

Es sei noch unklar, ob die Täter bei der jüngsten Attacke Geld erbeuten konnten, sagte eine LKA-Sprecherin. Nach der Tat flüchteten die Verdächtigen in einem dunklen Wagen in Richtung Autobahn 7. Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die die Täter oder das Fluchtfahrzeug beobachtet haben. Fachleute sollten heute den Tatort untersuchen.