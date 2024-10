Fernfahrer auf Parkplatz niedergestochen - Mann in U-Haft

Ein Fernfahrer ist auf einem Parkplatz in Neustadt bei Coburg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der 52-Jährige schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, habe aber schwere Verletzungen im Brust- und Beinbereich erlitten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Er war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht vernehmungsfähig.

Gegen den 28 Jahre alten Tatverdächtigen erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg am Sonntagnachmittag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Lastwagenfahrer befinde sich nun in Untersuchungshaft. Er erlitt bei dem Vorfall nach Angaben eines Polizeisprechers leichte Verletzungen.

Angriff folgte wohl auf Streit zwischen Fernfahrern

Den Angaben zufolge gerieten am Samstagabend mehrere Fernfahrer auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Streit. Zunächst hätten sich die Männer vertragen und seien in ihre Fahrerkabinen zurückgekehrt, hieß es. Wenig später sollen die beiden Lastwagenfahrer im Alter von 28 und 52 Jahren aber erneut aneinandergeraten sein.

Dabei habe der Ältere dem Jüngeren mit einer Metallstange auf den Kopf geschlagen. Der 28-Jährige soll dann mit dem Küchenmesser auf den anderen Mann eingestochen haben. Der 52-Jährige soll daraufhin in das Fahrzeug gestiegen und auf den Kontrahenten zugefahren sein. Zum Zusammenstoß kam es ersten Ermittlungen zufolge nicht.