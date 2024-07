Flüchtiger Mann nach Angriff auf 26-Jährigen festgenommen

Nach dem schweren Angriff auf einen 26-Jährigen in Nürnberg vor zwei Tagen hat die Polizei noch am selben Tag den flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen. Der ebenfalls 26-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen und muss sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts verantworten, wie die Polizei heute mitteilte.

Er soll am Freitagmorgen den 26-Jährigen angegriffen, schwer am Oberkörper verletzt haben und daraufhin geflohen sein. Polizeistreifen fuhren nach dem Notruf von Zeugen zum Tatort und fanden dort den Schwerverletzten vor, wie es weiter hieß. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Tatverdächtigen. Zudem übernahm die Mordkommission die Ermittlungen, das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen ihn. Die beiden Männer sollen bereits drei Tage zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Daher habe sich der Tatverdacht gegen den gleichaltrigen Mann erhärtet. Er wurde am Freitagabend in Nürnberg festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.