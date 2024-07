Frau kehrt nach Deutschland zurück - und muss ins Gefängnis

Trotz eines drohenden Gefängnisaufenthalts ist eine wegen Mordes verurteilte Frau nach Deutschland zurückgekehrt - und noch im Flugzeug festgenommen worden. Die 52-Jährige sei aus Spanien gekommen, teilte die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen mit. Die Bundespolizei habe zuvor einen Hinweis erhalten.

Die Frau sei 1994 vom Landgericht Mainz wegen eines im Jahr zuvor begangenen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach rund sieben Jahren in Haft sei die aus Spanien stammende Frau in ihr Heimatland abgeschoben worden.

«Da sie nun nach Deutschland zurückkehrte, muss sie eine Restfreiheitsstrafe von 2.146 Tagen verbüßen», teilte die Bundespolizei mit. Das sind fast sechs Jahre. Nach der Verhaftung am Montag sei die Frau in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden.