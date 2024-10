Frauen-Leiche im Neckar – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Neckar in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein Mann festgenommen worden. Der 37-jährige Iraner sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher sagte. Er mache derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ermittlungen zum Tatmotiv dauern weiter an. Der Mann soll das Opfer gekannt haben. Weitere Angaben dazu machte der Sprecher nicht.

Die eingerichtete Sonderkommission «Ufer» sei dem Mann im Zuge der Ermittlungen im persönlichen Umfeld des 66-jährigen Opfers auf die Spur gekommen. Unter anderem hätten Zeugenaussagen und gesicherte Spuren zum Ermittlungserfolg beigetragen.

Zimmer in Flüchtlingsheim durchsucht

Die Soko erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen (Kreis Esslingen). Dort wurde er festgenommen und weitere Spuren gesichert. Außerdem wurde das Auto des Opfers, das zunächst nicht aufzufinden war, in Oberboihingen gefunden. Wo es genau gefunden wurde und ob es im Tatablauf eine Rolle spielte, darüber machte der Sprecher ebenfalls keine Angaben. Das Auto werde nun nach Spuren durchsucht.

Die Leiche der 66-Jährigen wurde am Sonntag im Neckar bei Nürtingen gefunden. Dem Ergebnis einer Obduktion zufolge ist die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben. Wie die Frau genau umgebracht worden sein soll, war zunächst unbekannt. Die Frau hatte unweit der Fundstelle ihrer Leiche gewohnt.