Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet mit Hubschrauber

Unbekannte haben in der Nacht in Lindenfels (Landkreis Bergstraße) einen Geldautomaten im Foyer einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Bewohner in der Wohnung darüber wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Geldautomaten und im Foyer entstand Sachschaden. Die Täter flüchteten mit zwei Fahrzeugen. Ob sie Beute machten, gab die Polizei zunächst nicht an. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt ist. An den Fluchtfahrzeugen waren gestohlene Kennzeichen angebracht.