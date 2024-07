Geldautomat in Franken gesprengt – sechsstelliger Schaden

Unbekannte haben in einer Bank in Strullendorf (Landkreis Bamberg) einen Geldautomaten gesprengt und einen geschätzten Schaden von 100.000 Euro verursacht. Der Schalterraum sei in der Nacht komplett verwüstet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach den Tätern werde gefahndet. Die Polizei geht demnach davon aus, dass zwei, bis drei Täter in einem Auto mit gestohlenen Bamberger Kennzeichen in Richtung Hirschaid geflohen sind. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar.

