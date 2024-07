Geldautomatensprengung in Eschborn vereitelt

Ein aufmerksamer Anwohner hat in Eschborn wohl eine Geldautomatensprengung verhindert. Er habe beobachtet, wie sich Unbekannte in dunkler Nacht an einem Geldautomaten im Vorraum einer Postfiliale zu schaffen gemacht hätten, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Als er die schwarz gekleideten Menschen angesprochen habe, seien diese geflüchtet und hätten eine schwarze Tasche zurückgelassen.

Weil unklar war, ob sich in der Tasche explosive Stoffe befanden, veranlasste die Polizei die Räumung des Wohnhauses, in dem der Geldautomat stand. 23 Bewohnerinnen und Bewohner seien vorübergehend in der Stadthalle untergebracht worden. Nachdem die Sprengtechniker Entwarnung gegeben hatten, konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die verdächtige Tasche war leer, Sprengmittel wurden nicht gefunden, aber Hebelwerkzeuge zum Aufbrechen des Automaten neben der Tasche. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht Zeugen.