Gruppe grölt Nazi-Parolen in Konstanzer Lokal

Eine Gruppe aus drei Männern und einer Frau soll in einem Lokal in Konstanz mit Nazi-Parolen und NS-verherrlichenden Äußerungen für Empörung gesorgt haben. Zudem habe einer von ihnen am Samstagabend Lieder mit Bezug zum Nationalsozialismus angestimmt, teilte die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin habe die Gruppe daraufhin aufgefordert, das Lokal zu verlassen. Bei einem kurzen Disput über Bierkrüge, die sie mitnehmen wollten, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Anschließend hätten die Gäste das Lokal verlassen, hieß es. Die Kriminalpolizei hat den Staatsschutz eingeschaltet und die Ermittlungen übernommen.

