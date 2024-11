Jugendlicher mit Hammer angegriffen und schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist mit einem Hammer angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde laut Polizei bereits ermittelt: Es handelt sich um einen 14-Jährigen.

Der 16-Jährige soll sich demnach am Donnerstagnachmittag mit Bekannten in einem Park in Augsburg aufgehalten haben, als eine vierköpfige Gruppe auf ihn zukam. Der Tatverdächtige habe dem 16-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen, danach sei die Gruppe geflüchtet.

Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte vorerst nur den 14-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Er ist strafmündig, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wer seine Begleiter waren, ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen alle vier Mitglieder der Gruppe wegen gefährlicher Körperverletzung.