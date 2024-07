Jugendlicher soll 15-Jährige mit Messer bedroht haben

Ein 14-Jähriger soll in Oberfranken eine 15-Jährige mit einem Messer bedroht und Geld von ihr verlangt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der Jugendliche das Mädchen am Mittwochmorgen in der Nähe einer Coburger Schule angesprochen haben. Nachdem eine Frau mit einem Hund den Vorfall bemerkt und gedroht habe, die Polizei zu rufen, soll der 14-Jährige abgelassen haben.

Die 15-Jährige habe am Donnerstag Anzeige erstattet. Ob sich die beiden gekannt haben, sei noch Teil der Untersuchungen, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittle nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und sucht nach möglichen Zeugen, insbesondere nach der Frau mit dem Hund.