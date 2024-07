Katze stirbt nach Luftgewehr-Schuss – Zeugen gesucht

Eine Katze ist in Ansbach mit einem Luftgewehr angeschossen worden und später ihren schweren Verletzungen erlegen. Das 16 Monate alte Tier sei von seinem 39 Jahre alten Besitzer am Sonntagabend mit einer sichtbar blutenden Schusswunde im Garten aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Katze sei daraufhin operiert worden und wenig später am Montag gestorben. Die Polizei bittet um Hinweise zum unbekannten Luftgewehrschützen.

