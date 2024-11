Kinder melden Bewaffneten an Grundschule

Ein mutmaßlicher Vorfall mit einer Waffe hat für einen Großeinsatz an einer Grundschule in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen gesorgt. Drei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren berichteten im Hort, sie hätten gesehen, wie ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand aus dem Fenster eines ungenutzten Gebäudes in ihre Richtung gezielt habe, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiter des Horts alarmierten die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei. Beamte durchsuchten anschließend das Gebäude, entdeckten dabei aber nichts. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung auf.

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Großeinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis