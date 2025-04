Kinder mit Softair-Waffe beschossen: Jugendliche im Verdacht

Zwei Jugendliche sollen auf einem Spielplatz in Oberbayern mit Softair-Waffen auf vier Kinder geschossen haben. Zudem schlugen die jungen Männer nach Polizeierkenntnissen ihre Opfer und drückten sie zu Boden. Die zwei Mädchen und zwei Jungen erlitten unter anderem blutende Wunden. Die Täter konnten zunächst unerkannt fliehen. Warum die Kinder in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) attackiert wurden, war zunächst unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Opfer - alle laut Polizei unter 14 - und die Täter nicht.

Softair-Waffen funktionieren mit Feder-, Pressluft- oder Gasdruck, sie verschießen Plastik- oder Farbkugeln. Softair-Waffen können echten Schusswaffen täuschend ähnlich sehen, sie werden aber oft als Spielzeuge verwendet.

Geschosse aus rund zehn Metern Entfernung

Nach bisherigen Informationen waren bei dem Vorfall am Sonntag zunächst zwei Kinder auf dem Spielplatz. Sie kletterten laut Polizei auf einem Gerüst herum oder fuhren Skateboard. Die zwei Jugendlichen sollen dann nach Angaben der beiden Kinder mit den Waffen plötzlich in ihre Richtung geschossen haben - aus etwa zehn Metern Entfernung. Die Opfer wurden von den Geschossen getroffen, ein Kind am Arm sowie am Bein. Eines der Geschädigten erlitt eine blutende Wunde am Handgelenk.

Als die Kinder den Spielplatz verlassen wollten, packten die Unbekannten beide wohl an den Jacken, stießen gegen ihre Oberkörper und schlugen sie. Nach einem kurzen Handgemenge konnten sich die Opfer befreien.

Auch Attacke auf Freunde

Kurz darauf sollen zwei Freunde der Bedrohten zum Spielplatz gekommen sein. Laut Polizei schossen die Jugendlichen daraufhin auf alle vier Kinder. Ein Kind wurde am Kopf sowie Rücken getroffen und erlitt Schmerzen. Danach sollen die Täter die Kinder abermals körperlich angegriffen haben, bevor sie flüchteten.

Den Angaben zufolge kümmerten sich die von der Polizei verständigten Eltern um die Kinder.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die zwei Unbekannten. Es wird nach Zeugen gesucht.