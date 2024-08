Lebensmittel-Dieb betrinkt sich am Tatort

Ein 24-jähriger Dieb ist im Landkreis Kassel schlafend und betrunken von der Polizei festgenommen worden. Am Freitagabend erwischte der Bewohner eines Einfamilienhauses den Einbrecher in Bad Karlsfeld mit zwei Tüten Lebensmitteln in den Händen in seiner Speisekammer, teilte die Polizei mit.

Nach einem Gerangel sei es dem Bewohner gelungen, den Einbrecher in der Speisekammer einzusperren. Dieser habe sich danach mit Gewalt und Pfefferspray gewehrt, woraufhin der Bewohner die Tür mit einem Kantholz gesichert haben soll. Eingeschlossen in der Speisekammer habe sich der 24-Jährige wohl an mehreren Schnapsflaschen bedient.

Als die vom Bewohner gerufene Polizei eintraf, habe sie den Einbrecher schlafend und mit einem Atemalkoholwert von 4,2 Promille angetroffen. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann ohne festen Wohnsitz bereits durch weitere Diebstähle aufgefallen sei, befinde er sich nach Angaben der Polizei nun in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten.