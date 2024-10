Mann bedroht Polizisten mit Küchenmesser

Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit hat am Dienstag in Kelheim in Niederbayern zu einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften geführt. Am Morgen hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße die Polizei alarmiert, nachdem ein 41-Jähriger in seiner Wohnung randalierte und aggressiv gegenüber Nachbarn war. Die Situation schien sich zu entspannen. Doch gegen 11.30 Uhr riefen die Nachbarn erneut die Einsatzkräfte, wie die Polizei berichtete.

Als die Beamten eintrafen, bedrohte der Mann sie mit einem Küchenmesser und verschanzte sich in seiner Wohnung. Da er auf wiederholte Aufforderungen, die Wohnung zu verlassen, nicht reagierte und eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums München hinzugezogen. Gegen 15.30 Uhr nahmen diese den 41-Jährigen in seiner Wohnung fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keiner Zeit.

An der Aktion waren Einsatzkräfte aus der Oberpfalz, Landshut und Spezialkräfte aus München beteiligt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.