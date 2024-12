Mann bei Angriff in Gießen schwer verletzt

Ein 30-Jähriger ist in Gießen von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Angreifer am frühen Samstagmorgen unvermittelt wohl auch mit Baseballschlägern auf den Fußgänger ein. Zudem erlitt er eine Stichverletzung am Bein.

Die Täter seien vermutlich in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der Verletzte kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise.