Mann bricht Eis-Automat auf und verteilt es an Kinder

In Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein junger Mann einen Eis-Automaten aufgebrochen, sich selbst bedient und die kühle Süßigkeit an vorbeilaufende Schulkinder verteilt. Die kuriose Aktion des 21-Jährigen wurde von der Polizei beendet. Ein Passant hatte das Geschehen am frühen Donnerstagmorgen vor Schulbeginn gemeldet.

Die anrückende Streife fand in den Taschen des Mannes Aufbruchwerkzeug und zahlreiche Packungen Speiseeis. Da der Mann unter Drogeneinfluss stand, vermutet die Polizei dies als Hintergrund der Aktion.

Der 21-Jährige richtete laut Polizei einen Schaden am Automaten in Höhe von rund 5.000 Euro an. Er muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls rechnen.