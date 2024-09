Mann in Münchner Innenstadt mutmaßlich getötet

In der Münchner Innenstadt ist ein Mann mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch schwer verletzt im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er starb im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes.

Sie geht von einer «größeren Gruppe von Tatverdächtigen» aus, nach der gefahndet werde. Mehrere Kontrollstellen wurden aufgebaut.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es gab nach Polizeiangaben zunächst «keine Hinweise auf Messer oder Schusswaffen».