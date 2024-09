Mann mit Messer schwer verletzt - 49-Jähriger in U-Haft

Ein 49-Jährige soll in einer Arbeiterunterkunft in Wernau (Kreis Esslingen) mit einem Messer auf einen 41-Jährigen eingestochen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sitzt der Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Demnach sollen die beiden Bewohnern der Unterkunft in der Nacht zum Dienstag in Streit geraten sein. Der 41-Jährige soll in dessen Verlauf den 49-Jährigen geschlagen haben, bevor dieser seinen Kontrahenten mit dem Messer angegriffen haben soll. Der 41-Jährige sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Beide Männer waren den Angaben nach alkoholisiert.

Der Tatverdächtige habe nach dem Vorfall die Unterkunft verlassen. Polizeibeamte hätten ihn später am Bahnhof in Wernau festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den 49-Jährigen.