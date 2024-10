Mann nach Angriff auf Sicherheitskraft in Untersuchungshaft

Gut zwei Monate nach einem Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter auf einem Festgelände in Niederbayern sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige werde des versuchten Mords verdächtigt, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre alte Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war bei dem Angriff schwer verletzt worden.

Der Verdächtige soll zudem in ein Bürohäuschen auf dem Festplatzgelände in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) eingebrochen sein und eine Holzkiste mit einem dreistelligen Geldbetrag und Wertmarken gestohlen haben.

Der 35-Jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn sei Ende September an seinem Wohnort widerstandslos festgenommen worden. Noch am selben Tag wurde er in ein Gefängnis gebracht. Dass der Verdächtige bei dem Angriff noch einen Komplizen hatte, wie zu Beginn der Ermittlungen angenommen wurde, hält die Polizei nach eigenen Angaben inzwischen für unwahrscheinlich.