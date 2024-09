Mann soll anderen mit Messer lebensgefährlich verletzt haben

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Heilbronn hat sich der Verdächtige nach Polizei-Angaben möglicherweise ins Ausland abgesetzt. Gegen den 27-jährigen Tunesier sei ein Haftbefehl ausgestellt worden, ihm werde versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin.

Mitteilungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge gerieten der Mann und ein Gleichaltriger in der vergangenen Woche in einer Heilbronner Wohnung in Streit. Der Mann wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Inzwischen ist er wieder außer Lebensgefahr. Fahndungsmaßnahmen sind den Angaben nach im Gang.