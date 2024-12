Mann soll Partnerin schwer mit Messer verletzt haben

Ein Mann in Unterfranken soll seine Partnerin bei einem Streit schwer mit Messern verletzt haben. Der 69-Jährige soll bei dem Vorfall am Sonntag in Kitzingen zunächst verbal mit seiner 68 Jahre alten Lebensgefährtin aneinander geraten sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Im weiteren Verlauf soll der Mann seine Partnerin dann aber mit zwei Messern schwer verletzt haben. Die Frau wurde von einem Notarzt versorgt und kam in eine Klinik. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Der Mann ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund zwei Promille. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 69-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.