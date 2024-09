Mann sticht bei Streit Gegner mit Messer ins Bein

Bei einem Streit in Wiesbaden soll ein 60-Jähriger einem anderen Mann mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Das Opfer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge stritten sich zwei Männer aus einer größeren Personengruppe am frühen Samstagabend zunächst mit Worten. Als sich einer der beiden dann weggedreht habe, soll der andere ein Messer aus der Hosentasche geholt und sich hinter seinen Kontrahenten gestellt haben. Dann stach er ihm laut Polizei mit dem Messer in den Oberschenkel. Nach einem weiteren Wortgefecht sei der mutmaßliche Täter geflohen.

Die Tat sei von einer städtischen Überwachungskamera aufgezeichnet worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Täter wahrscheinlich um einen Mann ohne Obdach.