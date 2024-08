Mutmaßliche Brandstiftung: 28-Jähriger unter Tatverdacht

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Gemeinde Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) steht ein 28 Jahre alter Mann unter Tatverdacht. Dies teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hanau mit. Der Brand in einem leerstehenden Ärztehaus am vergangenen Wochenende habe einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Noch am Samstag hätten die Ermittler den Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Laut Polizei handelte es sich beim Gebäude um ein leerstehendes Haus, zu dem sich regelmäßig Menschen Zutritt verschaffen und dort auch schlafen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.