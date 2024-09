Nach eskaliertem Streit in Kassel: Verdächtiger in U-Haft

Wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ist in Kassel ein 24-Jähriger festgenommen worden. Er sei am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich jetzt in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mit.

Der Mann wird verdächtigt, für einen mutmaßlichen Tötungsversuch am Freitagabend in Kassel verantwortlich zu sein, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Beide sind den Informationen zufolge mittlerweile außer Lebensgefahr. Laut Polizei hatten beide Männer Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, wobei die Tatwaffe noch unbekannt ist.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu sowie zu möglichen weiteren an der Tat beteiligten Personen dauern an.

Der Polizei wurde eigenen Angaben zufolge am späten Freitagabend zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gemeldet. Beim Eintreffen hätten die Beamten eine unübersichtliche Situation und die zwei Verletzen vorgefunden. Derzeit gehe man davon aus, dass der Tat ein bereits existierender Streit zugrunde lag.