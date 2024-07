Nach Leichenfund in Freiburg: Hauptverdächtiger festgenommen

Nach dem Fund der Leiche eines 77-Jährigen in Freiburg führt die Ermittler eine Spur in die Schweiz. Ein in Bern festgenommener 21-Jähriger werde dringend verdächtigt, den Mann tödlich verletzt zu haben, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Freiburg werde die Auslieferung des 21-Jährigen beantragen.

Die Leiche des 77-Jährigen war in der vergangenen Woche in dessen Haus entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei soll jemand dort zuvor eingebrochen sein. Der Täter soll den Mann mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen angetroffen und laut vorläufigem Obduktionsbericht tödlich mit einem Messer verletzt haben.

Festnahme in der Schweiz

Das Amtsgericht Freiburg erließ vergangenen Freitag einen nationalen und europäischen Haftbefehl gegen den Mann. Der 21-Jährige habe zuvor in der Schweiz einen Asylantrag stellen wollen, sagte ein Polizeisprecher. Da sich der algerische Staatsbürger illegal im Land aufgehalten haben soll, sei er festgenommen worden. Bei einem Datenabgleich hätten die schweizerischen Behörden festgestellt, dass es sich bei dem Verdächtigen um den in Deutschland gesuchten 21-Jährigen handelte, so der Sprecher.

Mehrere Gründe für dringenden Tatverdacht

Der Tatverdächtige sei am Tag des Leichenfundes auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg gesehen und gefilmt worden, als er einen Rucksack im Gebüsch durchwühlt habe, hieß es weiter. In diesem Rucksack soll laut Polizei unter anderem ein geklauter Laptop gewesen sein, der sich zuvor im Haus des 77-Jährigen befunden hatte. Als die Polizisten eintrafen, sei der Mann nicht mehr vor Ort gewesen.

Auf privaten Sicherheitskameras in der Nähe des Tatorts soll der 21-Jährige demnach im Zeitraum der Tat ebenfalls zu sehen gewesen sein. Zudem fanden die Ermittler nach eigenen Angaben im Haus des Toten einen weiteren Rucksack mit persönlichen Unterlagen des jungen Mannes.

Weitere Ermittlungen laufen

Laut Polizei hatte sich der 21-Jährige seit Mai in Deutschland aufgehalten. Seitdem sei er wegen Diebstahls mehrfach polizeilich aufgefallen. Die Polizei ermittelt zu weiteren Hintergründen.