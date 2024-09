Kriminalität Nach Polizeieinsatz in Karlsruhe: Tatverdächtiger in U-Haft

In Karlsruhe rückten am Freitag Polizisten in ein Wohngebiet aus. Laut einer Zeugin wurden eine Frau und ihr Säugling bedroht. Der Verdächtige ist nun in Untersuchungshaft - wegen eines anderen Falls.