Nach Schüssen in Göppingen: Polizei ermittelt auf Hochtouren

Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen ist der Täter weiter auf der Flucht. Es werde auf Hochtouren ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Taucher hatten am Samstag den Fluss Fils nach einer Tatwaffe abgesucht. Zu den Ergebnissen wollte sich die Polizei auf Anfrage nicht äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll es sich bei der Tatwaffe um eine Maschinenpistole handeln.

In der Nacht zu Donnerstag fielen in einer Bar Schüsse. Ein 29-Jähriger wurde dabei verletzt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zwei weitere Menschen wurden demnach lebensgefährlich verletzt. Bei den Opfern handelt es sich nach dpa-Informationen um Syrer.

Nach Schüssen in einer Bar in Göppingen sichert die Kriminalpolizei Spuren. Foto: Marius Bulling/dpa

Nach den tödlichen Schüssen sucht die Polizei in dem Fluss Fils nach der Tatwaffe. Foto: Marius Bulling/dpa