Nach Sexualdelikt gegen 16-Jährige: Verdächtiger in U-Haft

Rund zwei Wochen nach einem Sexualdelikt gegen eine 16-Jährige in Breuna (Landkreis Kassel) befindet sich ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige soll die Jugendliche verfolgt und gewaltsam in eine Grundstückseinfahrt gezerrt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Haftrichter habe die Untersuchungshaft am Freitag «wegen eines schwerwiegenden Sexualdelikts» angeordnet.

Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler demnach über Telekommunikationsverbindungsdaten. Mit einem Beschluss durchsuchten sie laut Mitteilung in der vergangenen Woche seine Wohnung und stellten unter anderem sein Handy sicher. Jetzt werden die Beweismittel ausgewertet, wie es hieß. Auch aus der Bevölkerung habe die Polizei nach einem Zeugenaufruf einige Hinweise erhalten.

Am 14. Juli war der Täter der 16-Jährigen gegenüber an einer Bushaltestelle zudringlich geworden und ihr gefolgt, als sie weglief, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Die Jugendliche wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, das sie noch in derselben Nacht verließ.