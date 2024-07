Nach Streit im Rocker-Milieu - zehn Verdächtige festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung im Rockermilieu mit fünf Verletzten in Unterfranken hat die Polizei zehn Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Den Männern im Alter von 25 bis 63 Jahren werde schwerer Landfriedensbruch und ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg. Sie sollen am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Bei dem Vorfall am Samstag soll es sich um eine Streitigkeit zwischen zwei rivalisierenden Gruppierungen auf dem Gelände einer Tankstelle in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) gehandelt haben, bei der auch Stichwaffen eingesetzt wurden. Den Angaben nach waren rund 40 Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt. Als die ersten Polizisten eintrafen, flüchteten die Täter zunächst unerkannt.

Die Verletzten, darunter zwei Menschen mit schweren Verletzungen, wurden allesamt in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Ein Opfer mit einer Stichverletzung wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.