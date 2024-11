Obduktion ergibt: Frau am Neckar wurde erstochen

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Neckar bei Fellbach sind die Ermittler von einer Gewalttat überzeugt. Die Frau sei erstochen worden, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Das habe die Obduktion ergeben. Bei der getöteten Frau handele es sich um eine 26 Jahre alte Russin aus dem Großraum Stuttgart. «Nach bisherigen Erkenntnissen war sie bereits mehrere Tage tot», teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Erneute Suchmaßnahmen am Fundort im Stadtteil Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) und unter anderem mit Polizeitauchern der Wasserschutzpolizei Bruchsal haben bislang zu keinem weiteren Ermittlungserfolg geführt. Etwa 80 bis 90 Polizistinnen und Polizisten hatten schon am Wochenende den Bereich am Neckarufer großflächig abgesucht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Dort war die Leiche am Freitagnachmittag von einem Spaziergänger entdeckt worden. Bei der Suche seien verschiedene Gegenstände gefunden worden, diese könnten bislang aber nicht mit der Tat in einen Zusammenhang gestellt werden.