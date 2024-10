Polizei nimmt mutmaßliche Autodiebe fest

Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in Baunatal (Landkreis Kassel) wohl auf frischer Tat gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mitteilten, führte ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen eine mutmaßliche Bande von Autodieben am Dienstag zur Festnahme der beiden 38 und 44 Jahre alten Männer, als sie auf dem Parkplatz vor dem Werk eines Automobilkonzerns vermutlich zu einer weiteren Tat ansetzten.

Beteiligt an dem Einsatz war laut Mitteilung auch eine Spezialeinheit. Da die Tatverdächtigen den Angaben zufolge flüchten wollten, wurden Warnschüsse «in unbefestigten Boden» abgegeben. Im Anschluss an die Festnahmen seien sechs Wohnungen und Gewerbeobjekte in Stadt und Landkreis Kassel sowie im Landkreis Waldeck-Frankenberg und im Schwalm-Eder-Kreis durchsucht worden. Dabei seien neben einem bei einer vorherigen Tat entwendeten Pkw umfangreiche Beweismaterialien, darunter auch Autoteile, gefunden worden.

Die Festgenommenen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Im Fokus des seit mehreren Monaten geführten Ermittlungsverfahrens zu Pkw-Diebstählen in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen steht laut Mitteilung zudem ein 61 Jahre alter Mann, der einem Polizeisprecher zufolge ebenfalls tatverdächtig ist, sich aber auf freiem Fuß befindet. Derzeit werde geprüft, für welche Autodiebstähle die mutmaßliche Bande in Betracht komme, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.