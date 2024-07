Polizei sucht nach Messerangriff von Gruppe Zeugen

Nach einem Messerangriff auf einen 28-Jährigen in Stuttgart sucht die Polizei Zeugen. Einen entsprechenden Aufruf postete sie auf dem Kurznachrichtendienst X.

Zudem hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet, über das Zeugen Informationen zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Wahrnehmungen übermitteln können. Zudem könnten auf diesem Wege Fotos und Videos zu dem Vorfall übersendet werden.

Eine fünfköpfige Gruppe soll einen 29-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt unvermittelt attackiert und niedergeschlagen haben. Als einer seiner Begleiter einschritt, sei diesem aus der Gruppe heraus ein Messer in den Bauch gestochen worden. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Täter seien in Richtung Stadtgarten geflohen.