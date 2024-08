Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach einem versuchten Totschlag an zwei Männern sucht die Kriminalpolizei Heilbronn dringend mehrere Passanten als Zeugen. Diese könnten den Vorfall am 3. August an der Fußgängerbrücke zum Eisstadion im Bereich der Experimenta Heilbronn beobachtet haben, hieß es in einer Mitteilung.

An dem Abend seien gegen 23.20 Uhr mindestens vier Männer in Streit geraten. «Eine Person wurde durch einen Schlag mit einer Flasche gegen den Kopf und eine andere Person durch einen Angriff mit einem spitzen Gegenstand gegen den Oberkörper verletzt», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide seien im Krankenhaus behandelt worden. Die beiden Tatverdächtigen konnten den Angaben zufolge unerkannt flüchten.