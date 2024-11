Prostituierte gewürgt - U-Haft wegen versuchten Mordes

Ein 44-Jähriger ist wegen Verdachts des versuchten Mordes einer Prostituierten in Regensburg in Untersuchungshaft gekommen. Er soll die 51-Jährige am Sonntag in einer sogenannten Modellwohnung gewürgt haben, teilte die Polizei mit. Die Frau sei dabei bisherigen Erkenntnissen zufolge kurzzeitig bewusstlos geworden. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Der 44-Jährige wurde kurz darauf festgenommen, wie es hieß. Am Montag wurde er am Amtsgericht Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann erließ. Gegen den Deutschen wird nun ermittelt. Bei «Modellwohnungen» handelt es sich meist um Einzimmer-Apartments in Mehrfamilienhäusern, die von den Prostituierten angemietet werden.