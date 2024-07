Prozess zu Mord in Obdachlosenunterkunft neigt sich Ende zu

Der Mordprozess um eine Tat in einer Göppinger Obdachlosenunterkunft steht kurz vor seinem Abschluss. Das Landgericht Ulm rechnet am Dienstag (9.00 Uhr) mit Plädoyers - und womöglich einem Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 25-Jährigen heimtückischen Mord an einer 57-Jährigen vor.

Laut Anklagebehörde soll der Marokkaner an einem Abend im vergangenen September wohl über ein Toilettenfenster in die Obdachlosenunterkunft eingebrochen sein. Von dort sei er ins Obergeschoss gegangen und habe die Tür zu dem Zimmer der 57-Jährigen eingetreten. Im Schlafanzug habe sie auf einem Sessel gesessen, als der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft auf sie einstach, um sie zu töten. Die Frau sei noch vor Ort gestorben. Beim Prozessauftakt Ende Juni hatte der Angeklagte geschwiegen.