Schleuserauto kracht in Festbesucher - Haftstrafe

Nach einer Schleuserfahrt mit einem schweren Unfall ist ein Mann ist vor dem Landgericht Passau zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der 25-Jährige war im Juli 2024 auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen in Vilshofen in eine Gruppe Passanten gekracht, die das Stadtfest «Donau in Flammen» besuchten. Acht Menschen wurden dabei teils schwer verletzt.

Die Richter legten dem 25-Jährigen grob verkehrswidriges Einschleusen von Ausländern unter lebensgefährdender Behandlung, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährliche Körperverletzung in acht Fällen sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zur Last. Der Mann hatte die Vorwürfe eingeräumt.

Migranten im Kofferraum

Bei der Schleuserfahrt befanden sich acht türkische Staatsangehörige - darunter fünf Kinder - im Wagen des Angeklagten. Einige der Insassen saßen ungesichert im Kofferraum sowie im Fußraum des Wagens.

Unter den verletzten Passanten waren auch Kinder. Der Richter bezeichnete es als Glück, dass bei dem Unfall niemand ums Leben kam.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin hatte auf fünf Jahre und neun Monate Haft plädiert, die Verteidigerin forderte fünf Jahre Haft.