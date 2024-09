Schwerer Angriff in Pforzheim: Verdächtiger festgenommen

Sechs Tage nach einem schweren Angriff auf einen Mann in Pforzheim hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 42-jährige Ukrainer kam nach seiner widerstandslosen Festnahme am Mittwoch einen Tag später in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er stehe in dringendem Verdacht, mit Tötungsabsicht einen 44-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der Verdächtige habe sich zunächst nicht zum Tatvorwurf geäußert.

Am vergangenen Donnerstag (29. August) war der 44-Jährige bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Mann verletzt worden. Der Verdächtige galt seither als flüchtig. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm.