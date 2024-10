Streit in Schule endet im Krankenhaus

Ein Konflikt zwischen Jugendlichen in Tübingen ist in Gewalt geendet. Ein 15-Jähriger soll einen 19-jährigen Mitschüler am Mittwochnachmittag zu einem Treffen bestellt haben, um einen Streit zu klären, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Treffen habe der 15-Jährige seinen älteren Kontrahenten dann mit einem Fahrradkettenschloss am Kopf verletzt.

Dem 19-Jährigen gelang es laut Polizei jedoch, die Waffe an sich zu nehmen und seinerseits zurückzuschlagen, bevor der 15-Jährige mit seinen Begleitern flüchtete. Der 19-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein 18-jähriger Freund erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der 15-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.