Kriminalität Streit um Lärm: 7,5 Jahre Haft wegen versuchten Totschlags

Ein Anwohner regt sich über Lärm in den Partnachauen in Garmisch auf. Als er sich beschweren geht, steckt er ein Messer ein. Am Ende ist ein Mann dauerhaft geschädigt - und der Anwohner in Haft.