Tote Seniorin bei Schwaikheim – Obduktionsergebnis da

Nach der Obduktion einer Frauenleiche, die am Dienstag in einem Gartengrundstück bei Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) gefunden wurde, steht fest, dass die Seniorin das Opfer eines Gewaltdelikts geworden ist. Nun würden die Suchmaßnahmen im Ort, im Nachbarort Winnenden sowie zwischen den Ortschaften ausgeweitet, hieß es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Das Gartengrundstück liegt zwischen den Ortschaften.

Aufgrund der festgestellten Verletzungen bei der Seniorin, könne man jetzt etwas eingrenzen, was als mögliches Tatmittel infrage käme und somit bei den Suchmaßnahmen von Bedeutung sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Dennoch ermittele man in alle Richtungen. Genaueres zu den Verletzungen wollte der Sprecher nicht preisgeben.

30 Polizisten seien am Vormittag bei den Suchmaßnahmen beteiligt gewesen. Am Mittwoch wurden im Umfeld des Grundstücks bereits verschiedene Gegenstände gefunden, die noch untersucht würden. Ob sie für die Tat relevant sind, stehe bislang nicht fest. Für die Ermittlungen wurde eine Sonderkommission (Soko) «Garten» eingerichtet. Es seien bereits mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die 75-Jährige war am Dienstag von einem Familienangehörigen tot aufgefunden worden.