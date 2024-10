Unbekannte sprengen Geldautomaten in Fürth

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Fürth (Kreis Bergstraße) gesprengt. Gemeldet worden sei die Explosion in der Nacht zum Freitag durch Anwohnerinnen und Anwohner, berichtete ein Sprecher der südhessischen Polizei am frühen Morgen. Anschließend seien mindestens drei Menschen in einem Auto vom Tatort geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen sei erfolglos verlaufen.

Ob sie Beute machen konnten, war am Freitagmorgen noch unklar. Anwohnerinnen und Anwohner hätten jedoch beobachtet, wie zwei Menschen nach der Sprengung die Filiale mit Taschen verlassen hätten, sagte der Polizeisprecher. Über die Höhe des Sachschadens wurde zunächst nichts bekannt.