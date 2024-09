Unbekannter schießt Mann ins Bein

Beim Beladen seines Autos ist ein Mann in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) angeschossen worden. Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben noch unklar. Der 35-Jährige wurde am Bein schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann konnte sich am späten Donnerstagabend nach dem Schuss selber in Deckung bringen und dann den Notruf verständigen. Er kam ins Krankenhaus. Ein Zeuge beobachtete, wie nach dem Schuss ein dunkles Auto wegfuhr.