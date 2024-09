Unbekannter will zweimal einbrechen - mit Kettensäge

Mit einer Kettensäge soll ein Unbekannter zweimal versucht haben, in eine Wohnung in Sigmaringen einzubrechen. Nach Polizeiangaben meldete eine 41-Jährige in der Nacht, dass jemand vom Treppenhaus aus versuche, in ihre Wohnung einzudringen. «Während des Telefonats waren Kettensägegeräusche und Geschrei im Hintergrund wahrnehmbar», hieß es im Polizeibericht. Die Bewohnerin und ihr Partner seien daraufhin auf den Balkon geflohen. Als Polizisten am Tatort eintrafen, war der Täter geflüchtet. Die Beamten stellten mehrere Schnitte an der Wohnungstür fest.

Am Vormittag soll mutmaßlich derselbe Mann erneut versucht haben, die Tür mit einer Kettensäge zu öffnen. Dann soll er mit einem Moped geflohen sein. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos nach ihm und bittet Zeugen um Hinweise.