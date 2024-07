Unfall auf Flucht nach Tankbetrug - zwei Verletzte

Thanstein (dpa/lby) - Nachdem er seine Rechnung über 100 Euro an einer Tankstelle in Thanstein (Landkreis Schwandorf) nicht bezahlt hat, ist ein Mann mit dem Auto zunächst vor einem Mitarbeiter geflüchtet und dann von der Straße abgekommen. Der 32-Jährige rutschte am Sonntag mit dem Wagen in einen Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Nach dem Unfall liefen der 32-Jährige und sein Beifahrer zu Fuß in ein Maisfeld. Dort nahmen Beamte die Männer fest. Sie wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Den Angaben der Polizei zufolge war neben dem Tankbetrug ein weiterer Grund für die Flucht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.