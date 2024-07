Vermieter-Paar soll 55-Jährige umgebracht haben

Zwei Vermieter eines Hauses in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sollen eine 55 Jahre alte Frau getötet haben. Ermittler fanden den Leichnam der Frau am Mittwoch im Anwesen des Paares, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 58-jährige Mann und seine 43 Jahre alte Lebensgefährtin wurden demnach festgenommen. Sie bestreiten den Vorwurf laut Mitteilung. Am Donnerstagnachmittag sollen die beiden Verdächtigen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Polizeistreife war schon am Sonntagabend zu einem Streit zwischen den Vermietern und einem ehemaligen Mieter gerufen worden, wie es hieß. Dieser erzählte der Polizei laut Mitteilung, dass sich in dem Haus bis Anfang des Jahres noch eine geistig beeinträchtige Frau aufgehalten habe. Es habe körperliche Übergriffe gegen sie gegeben. Plötzlich sei die 55-Jährige verschwunden. Die Ermittler befragten danach Zeugen und durchsuchten am Mittwoch schließlich das Haus. Beteiligt war auch ein Spezialeinsatzkommando.

Die Ermittler fanden auf dem Anwesen umfangreiches Beweismaterial, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Leichnam der Frau sei in das Institut für Rechtsmedizin in Gießen gebracht worden. Zur Todesursache und zu den Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben - laut Mitteilung aus ermittlungstaktischen Gründen.