Zwei Verdächtige in U-Haft nach Einbruchserie

Nach einer Einbruchserie im Süden Baden-Württembergs sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Die 31 und 32 Jahre alten Männer wurden im Rahmen der Ermittlungen festgenommen, teilte die Polizei mit. Sie sollen für etliche Einbrüche in Wohnungen und Firmen rund um Tuttlingen und an anderen Orten, die nicht genannt wurden, verantwortlich sein.

Seit mindestens Februar 2023 entstand dabei ein Schaden von rund 60.000 Euro. Die beiden Verdächtigen wurden einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ. Weitere Details gab es bislang nicht. Es wird ermittelt.