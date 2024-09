Familienstreit wegen Beziehung der Kinder endet mit Schüssen

Wegen der ehemaligen Beziehung zweier Jugendlicher sollen in Konstanz Schüsse gefallen sein. Verkehrspolizisten nahmen danach vier Männer in einem Fluchtauto auf der Autobahn 81 im Kreis Böblingen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. In dem Auto fanden sie mehrere Baseballschläger, Pfefferspray und eine Axtsäge.

Mehre Mitglieder einer Familie aus dem Raum Frankfurt, Mannheim und der Pfalz sollen sich am Sonntag nach Konstanz zur Adresse eines 16 Jahre alten Jungen begeben haben. Dort sollen sie dessen Familie bedroht, erpresst und mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Grund war demnach die ehemalige Beziehung der beiden 16 Jahre alten Kinder der Familien. Nachbarn verständigten die Polizei. Hintergründe waren zunächst unklar.