Kündigung, Urlaub und Co. Diese Rechte haben Beschäftigte bei einer Betriebsübernahme

Eine Betriebsübernahme kann Beschäftigte zunächst sehr verunsichern. Viele fragen sich in so einem Fall, ob ihr Job noch sicher ist und was mit bestehenden Urlaubsansprüchen geschieht. Ein Überblick.